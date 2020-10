SF vil styrke digitalt politi i kampen mod børnelokkere

For at sætte ind over for et stigende antal digitale børnelokkere skal der afsættes flere ressourcer til den del af politiet, der arbejder med cyberkriminalitet.

Udtalelsen kommer, efter at Red Barnet har advaret om, at internettet har gjort det lettere for kriminelle krænkere at kommunikere med børn og unge.

Et aktuelt eksempel er en retssag i Esbjerg, hvor en 22-årig mand er tiltalt for at have begået mere end 200 krænkelser mod piger og kvinder.

For at undgå lignende sager i fremtiden vil Karina Lorentzen styrke Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der er Rigspolitiets center for cyberkriminalitet.

I dag har NC3 opgaven med at spore sig frem til de digitale krænkere.

Det er dog ikke NC3's ansvar at følge sagerne til dørs. Den opgave ligger i stedet ude i de enkelte politikredse.

Ifølge Karina Lorentzen risikerer det at give en meget forskelligartet behandling.

- Derfor ønsker jeg, at vi samler og bevarer overblikket over sagerne.

- En gerningsmand kan nemlig godt sidde ét sted og have sager på tværs af mange politikredse.

- Det betyder, at NC3 skal oprustes, og at de skal have mulighed for at tage sagerne fra start til slut, siger Karina Lorentzen.

Retsordføreren ønsker, at oprustningen af NC3 skal ske i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en flerårig aftale for politiet.

Finansieringen til oprustningen er noget, man må diskutere i forhandlingerne, mener Karina Lorentzen.

Et andet sted, hvor man ifølge retsordføreren kan sætte ind over for digitale krænkere, er ved at sætte emnet på skoleskemaet.

- Det er stort set aldrig børnene, der kontakter deres forældre og siger, at de har gjort noget forkert, for de ved faktisk godt, hvad de ikke må.

- Men de forsøger alligevel at redde den hjem selv.

- Det er helt forfærdeligt, at de ikke går til nogle voksne omkring dem og fortæller, at det sker, siger Karina Lorentzen.

I den aktuelle retssag i Esbjerg er den 22-årige mand anklaget for at have brugt de sociale medier Snapchat og Yubo til at skabe en relation til pigerne.

Af anklageskriftet fremgår det, at flere har har nægtet at følge den 22-åriges seksuelle ønsker.

Det er på trods af at være blevet truet med offentliggørelse af private fotos.