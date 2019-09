SF vil slække kommunernes økonomiske spændetrøje

Det har ifølge SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, fået kommunerne til at bruge langt færre penge, end de egentlig kunne, i frygt for straf ved selv små overtrædelser. Derfor vil SF lempe reglerne hurtigst muligt.

De danske kommuners budgetter løber stramt i et år. Og hvis ikke den økonomiske ramme bliver overholdt, betyder Budgetloven, at hammeren falder hårdt.

- Ulemperne ved den nuværende lov er meget iøjnefaldende. Vi kan se, at kommunerne har underforbrugt for flere milliarder kroner i flere år af frygt for sanktioner.

- Med en ny regering mener vi, at tiden er kommet til at ændre loven allerede i år. Vi ved, hvad der skal til, og vi har diskuteret det i årevis. Så vi behøver ikke nedsætte langvarige udvalg, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Ifølge hende er problemerne ved de hårde sanktioner, at der bliver brugt for lidt.

I et indlæg i Danske Kommuner har Lisbeth Bech Poulsen tidligere meldt ud, at der bliver underforbrugt for 2,4 milliarder kroner om året. Hvilket ifølge ordføreren svarer til 5000 fuldtidsansatte varme hænder.

Budgetloven blev indført efter mange års problemer med store budgetoverskridelser i kommunerne.

- I 00'erne var der massive budgetoverskridelser, og dem vil vi selvfølgelig heller ikke have tilbage. Så vi siger ikke, at budgetloven skal afskaffes.

- Vi mener, det er fint, at der er konsekvenser, hvis man ikke overholder sine aftaler. Men vi mener, at man skal kunne overføre mindre beløb fra det ene år til det andet, så man ikke bliver tvunget til at lave benzinforbrænding sidst på året eller bruge for lidt af frygt, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Derfor vil SF gerne have, at der bliver lavet toårige budgetter, og at kommunerne får lov til at overføre enten mindre underskud eller mindre overskud til næste år.

- Men ikke store beløb. Vi taler en procent eller noget i den retning, siger hun.