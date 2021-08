SF vil sende sygeplejersker og politifolk frem i køen til boliger

Det er eksempelvis politifolk, sygeplejersker og sosu'er, der skal have mulighed for at få tilbudt en almen bolig i storbyen.

- Boligpriserne drøner gennem himlen lige nu. De færreste har råd til at købe eller leje en bolig i storbyerne. Hvis vi ønsker at have byer, hvor det ikke kun er de rigeste, der har råd til at bo, så er vi nødt til at tage udfordringen alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr til Berlingske.

Ud over forslaget om anvisninger til almene boliger, er der to andre elementer i SF's krav til boligforhandlingerne, der finder sted i efteråret.

En af de to ting er, at det skal være lettere at yde lån til grundløb i forbindelse med alment boligbyggeri.

Som reglerne er i dag, kan kommuner yde den slags lån i områder, hvor byggegrunde er dyre, hvis den forventede befolkningstilvækst er på 10.000 fra 2014-2025. Det krav vil SF have fjernet.

Derudover vil partiet gøre det muligt for kommuner at kræve, at mindst en tredjedel skal være almene boliger, når der udlægges nye grunde til boligbyggeri. I dag er det en fjerdedel.

Hun siger til avisen, at SF vil bringe forslagene med til boligforhandlingerne, der finder sted til efteråret.

- Det er vigtigt for os. Det vil være vores krav - det er ikke ultimativt, men jeg kan ikke forestille mig, at vi laver en boligaftale, uden at noget af det her er med. Anvisning af boliger er vigtigt. Det må kunne åbnes op i en boligaftale, og det vil være et krav fra vores side, siger hun til Berlingske

Pia Olsen Dyhr siger til Berlingske, at de faggrupper, hun nævner, er nogen, der er brug for, men som ikke bor i de store byer, fordi de ikke har råd.

Bent Madsen, der er administrerende direktør i Danmarks Almene Boliger siger til Berlingske, at han er enig i, at der boligmarkedet er presset, men han mener ikke, at SF's forslag er det rigtige.

Han mener, at udbuddet er for lille i dag, og at SF's forslag vil presse de laveste indkomstgrupper.