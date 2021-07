SF vil sende busser med retshjælp til landdistrikter

Det mener SF's rets- og landdistriktsordfører, Karina Lorentzen, som foreslår, at der kommer mulighed for retshjælp for udsatte borgere i alle landets 98 kommuner.

Hun ser en løsning, hvor der både kan komme flere end de nuværende 42 retshjælpskontorer, og hvor busser med jurakyndige lægger vejen forbi visse kommuner en gang om ugen for at hjælpe borgere.

- Vi skal huske, at retshjælpen især bruges af dem, der ikke har en forsikring eller råd til at hyre en advokat. Hvis vi skal sikre, at postnummeret ikke skal afgøre muligheden for at få et godt juridisk råd, så er vi altså nødt til at udbrede retshjælpen, siger hun.

Hvert år søger tusindvis af danskere råd hos retshjælpskontorerne, der er private organisationer, som drives af frivillige jurister og jurastuderende.

Alle kan gratis få helt grundlæggende mundtlig vejledning. Men man skal i 2021 have en indkomst under 344.000 som enlig, hvis der er behov for lettere eller udvidet juridisk sagsbehandling.

Det gælder også, hvis man har behov for hjælp til at udfærdige bestemte dokumenter, eller hjælp til sager, hvor der er tvist med en modpart.

Har man en samlever eller ægtefælle, er beløbsgrænsen højere. Det samme gælder, hvis man har børn.