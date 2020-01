SF mener, at der er et karakterræs for at komme ind på uddannelser. Partiet vil derfor lave karakterloft, når studerende skal optages på studier. Adgangskravet skal maksimalt være 10. Er der ikke pladser nok, skal der være en optagelsesprøve for alle med snittet over 10. (Arkivfoto).

SF vil lette karakterpresset på unge

Er adgangskravet over 10, skal der i stedet være en optagelsesprøve til alle med et snit over 10, mener SF. Minister afventer evaluering, men er positiv.

Partiet vil lægge et loft over adgangskvotienten, så alle uddannelser med et adgangskrav på 10 eller derover i stedet skal tilbyde en optagelsesprøve til elever med et snit over 10, hvis der er flere ansøgere end pladser.

