SF vil indføre klasseloft i folkeskolen på 24 elever

Loftet skal indfases, så det gælder for alle nye årgange.

- Vi har kunnet se under coronaen, at elever trives langt bedre med færre elever i klassen. De har været inddelt i mindre hold, og der har været mere tid til den enkelte elev, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi er dybt bekymret for, at der er så mange elever, der flytter fra folkeskolen til privat- og friskolerne, fordi der netop dér er færre elever i klasserne, og der derfor er mere tid til den enkelte elev.

- Vi vil gerne have, at folkeskolen er for alle børn, og det kræver, at vi investerer mere i folkeskolen, siger hun.

Der skal fortsat være mulighed for dispensation grundet særlige forhold, men der skal ifølge SF kun dispenseres, så der maksimalt kan være op til 26 elever i en klasse.

Forslaget vil ifølge SF koste 100 millioner kroner i 2021. Forslaget er en del af SF's samlede finanslovsudspil.

Her foreslår SF blandt andet at indføre en techskat. Det er en skat på omsætningen, som de største udenlandske techvirksomheder har i Danmark.

På længere sigt vil udgiften til klasseloftet årligt stige. Efter ti år vil det skulle finansieres med 1,9 milliarder kroner, lyder det fra SF.

Halvdelen finansieres ved at forkorte skoleugen med én time for alle klassetrin. En korte skoledag giver ligeledes mere glade børn. Og lærere og pædagoger for den sags skyld, mener Olsen Dyhr med erfaringer hentet fra coronakrisen.

- Det er også noget af det, vi har kæmpet for i folkeskoleforligskredsen. Og der er faktisk mange partier, der bakker op om idéen om at gøre skoledagene en smule kortere for vores elever, så der også er tid og luft til fritidsaktiviteter efter skole, siger Olsen Dyhr.