SF vil ikke vente til 2022 med plan for klimatilpasning

Selv om det politiske arbejde med at lave en national klimatilpasningsplan allerede er startet - med et bredt flertal i Folketinget i ryggen - er det ikke nok for SF.

Partiet vil have forhandlinger om en klimatilpasningslov, der skal binde regeringer til at gennemføre "ambitiøse og langtidssikrede" løsninger for at beskytte Danmark mod eksempelvis oversvømmelser som dem, man har set i Tyskland, Belgien og Holland.

- Klimaforandringerne betyder, at vi både kommer til at se havstigninger, oversvømmelser fra vandløb, stigende grundvand og flere skybrud.

- Vi har brug for, at tilpasningen til det hænger sammen i en lovgivning, der sikrer, at Danmark bliver en klimasikker nation uanset, hvor vandet kommer fra. For det kommer, siger Signe Munk.

Ifølge hende er arbejdet med en national klimatilpasningsplan ikke nok.

Formålet med planen, der blev præsenteret sidst i 2020, og hvor de reelle politiske forhandlinger forventes at starte i 2022, var ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) at sikre en klimatilpasning, som er klog, langsigtet, og som hænger sammen.

- Vi ser for os, at loven skal sætte rammen for den plan, der skal laves efterfølgende. Altså sætter fast, hvad ambitionen er, hvordan det skal finansieres og sikre, at alt andet lovgivning ikke modarbejder klimatilpasning, siger Signe Munk og fortsætter:

- I dag er det enormt fragmenteret. Det betyder, at man kan lave klimatilpasning, der bare skubber problemet videre til en anden kommune eller en anden del af landet. En vil sikre, at det hele spiller sammen.

Loven skal - hvis det står til SF - blandt andet indeholde klare mål, et sammenhængende lovgrundlag, en prioriteret liste over projekter og en fordeling af finansieringen.

Sidstnævnte er ikke småpenge, siger Signe Munk.

- Der er ingen tvivl om, at det kommer til at koste milliarder. Derfor skal vi også finde finansiering, så det ikke er den enkelte kommune eller grundejer, der står med regningen.