SF vil holde Mette F. op på vidtgående løfte til børn

Forud for lørdagens forhandlingsmøde på Christiansborg, siger SF formand Pia Olsen Dyhr:

- Vi mangler at diskutere hele spørgsmålet om vores børn. Hvordan sikrer vi, at Danmark bliver det bedste land at være barn i, som Mette Frederiksen har lagt op til.

SF har før valget stillet et ultimativt krav til en ny regering, om at der senest med den første finanslov skal laves en plan for indføring af minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Partiet håber dog, at man allerede nu kan nå en forståelse med Socialdemokratiet.

- Vi skal til at forhandle spørgsmålet om minimumsnormeringer, som er et hjertebarn for SF. Der er ingen tvivl om, at vi er enige med både De Radikale og Enhedslisten om minimumsnormeringer, så jeg håber, at vi kan begynde at lægge arm om det, der inde, siger Pia Olsen Dyhr.

Pia Olsen Dyhr henviser til, at Mette Frederiksen selv har stillet børnene markante forbedringer i udsigt ved at erklære, at hun vil være "børnenes statsminister". Da hun afgav løftet, sagde Mette Frederiksen:

- En regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste store kapitel i børnenes historie. Det er derfor, at jeg i dag siger til alle børn i Danmark: Jeg vil være børnenes statsminister.

Og ifølge Pia Olsen Dyhr bør det inkludere alle børn. Derfor vil SF heller ikke slå sig til tåls med minimumsnormeringer i enten vuggestuer eller børnehaver, siger SF-formanden.

- Selvfølgelig kan man sige, at de første 1000 dage er rigtig vigtige i et barns liv. Men vi ved også, at børn, der har haft en god normering i vuggestuer og i børnehaver, er meget bedre rustet til resten af livet.

- Så vi bliver nødt til at kigge på det som et samlet hele, siger Pia Olsen Dyhr.

Ud over minimumsnormeringer har SF dog også flere andre ønsker med, som partiet mener vil gavne børn og unge. SF vil have ydelserne til børnefamilier på kontanthjælp og integrationsydelse sat op, så færre børn "vokser op i fattigdom".

Partiet har samtidig foreslået en såkaldt ro på reform, som blandt andet skal lette trykket på karakterpressede unge. Det skal blandt andet ske ved at fjerne nationale test.

Ved at gå så detaljeret ned i mange politiske områder kunne det se ud som om de fire partier i rød blok reelt er ved at skrive et regeringsgrundlag for en ny S-regering. Til det siger Pia Olsen Dyhr:

- Jeg ved ikke, om det er et regeringsgrundlag eller et forståelsespapir. Jeg er lidt ligeglad med, hvad vi kalder det. Men vi skal være enige om retningen for Danmark de næste fire år.