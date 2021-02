SF vil hjælpe pressede fødselsafdelinger med det vons

Den seneste tids eksempler på hårdt pressede fødselsafdelinger og dermed kaotiske forløb for fødende får nu SF til at kræve hurtig handling fra regeringen.

Partiet foreslår derfor, at der afsættes op mod 150 millioner kroner hurtigst muligt til at styrke fødeafdelingerne landet over - ikke mindst i Region Hovedstaden, hvor presset er størst.

- Der er brug for mere ro om fødslerne. Vi ser fortælling på fortælling fra både fødende og jordemødre om, at det er så stressende derude, at det går ud over børnene.

- Det kan vi ikke være bekendt i et velfærdssamfund siger partiformand Pia Olsen Dyhr.

Hun henleder opmærksomheden på, at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen for to år siden i udspillet "Tid til omsorg" lovede fødende ret til "at blive på sygehuset eller et barselshotel i to dage".

SF's udspil lyder på garanteret fødselsforberedelse, ret til ophold på barselshotel eller sygehus i to dage samt øget støtte de første syv dage efter fødslen.

Særligt i hovedstaden er presset på fødeafdelingerne i perioder ganske voldsomt.

Ifølge DR, der har beskrevet sagen indgående, er der tale om en ond spiral, hvor manglende jordemødre giver stressende arbejdsforhold, der gør det svært at skaffe flere jordemødre.

- Vi arbejder på at uddanne flere. Næste skridt er at kunne rekruttere de nyuddannede og fastholde de jordemødre, der allerede er i faget, har formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) sagt til DR.

Pia Olsen Dyhr mener, at flere penge vil kunne hjælpe, selv om kroner ikke nu og her kan få nyuddannede jordemødre til at opstå.

- Der er masser af uddannet personale. Men de er søgt væk fra faget, fordi det er for stressende, og de har for få kolleger.

- Når de fortæller, at de skal håndtere to til tre fødsler samtidig plus have en akuttelefon, så går de ned med stress og forlader erhvervet.

- Skal vi vende den onde spiral, så skal de have flere kolleger. Og det skaffer vi kun ved at vise, at vi gerne vil ansætte et seriøst antal, så stressen kommer ned. Det er et råddent arbejdsmiljø, og det kan vi ikke være bekendt, siger formanden.

SF vil til forhandlingerne med regionerne til foråret have tilført flere penge.