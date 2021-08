SF vil have undskyldning til efterkommere af kommunister

Det siger SF i anledning af, at det søndag er 80 år siden, at kommunistloven blev vedtaget under Anden Verdenskrig.

Statsminister Mette Frederiksen (S) bør sige undskyld for, at danske kommunister i 1941 først blev interneret i Danmark og senere for manges vedkommende sendt til koncentrationslejren Stutthof i Polen.

- Det har haft en kæmpe konsekvens. Både for de mennesker, der kom i kz-lejre, men også for deres børn, familier og efterladte, siger SF's folketingsmedlem Lisbeth Bech-Nielsen.

- Fordi det var den danske regering, et enigt folketing, der lavede kommunistloven og sendte de her mennesker i døden for manges vedkommende.

- Så er det også fra officiel side, at der skal gives en dansk undskyldning til de efterladte, siger hun.

Danske kommunister blev anholdt af dansk politi, to måneder inden kommunistloven blev vedtaget 22. august 1941. Det skete uden lovhjemmel.

Tyskland, der havde besat Danmark i 1940, stillede en række krav til den danske regering om at anholde og internere danske kommunister, krav som blev efterkommet.

De danske kommunister blev interneret i Horserødlejren. Men i 1943, da samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland brød sammen, blev 150 sendt til Stutthof af tyskerne. 22 af dem endte med at dø.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav i august 2019 en officiel undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn. De var blevet udsat for misrøgt på drengehjemmet Godhavn og andre af statens børnehjem.

66 efterkommere af de internerede kommunister bad tidligere i år Mette Frederiksen om også at give en undskyldning til dem.

Statsministeriet sendte imidlertid sagen videre til Justitsministeriet.

Her var svaret fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i et skriftligt svar til efterkommerne i maj, at han bakkede op om det, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sagde i 2005:

- Jeg betragter sagen om den grundlovsstridige vedtagelse af kommunistloven som en anden og meget alvorlig fejl, som blev begået under besættelsen, sagde Anders Fogh Rasmussen i maj 2005.

Den daværende statsminister havde i anledning af 60-året for Danmarks befrielse beklaget, at Danmark udleverede uskyldige mennesker til Nazityskland under Anden Verdenskrig.

- Jeg kan tilslutte mig denne undskyldning, og jeg vil gerne udtrykke den største medfølelse for jer og for alle, der er blevet udsat for de lidelser, som interneringen har medført, lød det i brevet fra Nick Hækkerup.

Justitsministeriet henviser over for Ritzau også til brevet.

For SF er det imidlertid ikke nok.

- Det er rigtig nok, at der er kommet en beklagelse. Men der er ikke kommet en officiel undskyldning fra nogen siddende statsminister, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

- Det er det, der betyder noget for de efterladte. De har ønsket sig, at der bliver givet en officiel undskyldning for at anerkende den uret, der er sket, siger hun.