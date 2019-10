SF vil have skov og ladestandere i finansloven

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, vil presse på for, at der bliver afsat flere penge til den grønne omstilling, end regeringen lægger op til i sit finanslovsforslag.

- Vi skal diskutere grøn omstilling. Det handler om elbiler, flyafgift og en mere klimavenlig adfærd i vores samfund.

- Vi har foreslået en flyafgift, der leverer en milliard kroner. Og vi er også klar til at finde mere finansiering. Vi skal have en grøn finanslov, siger formanden på vej ind i mødelokalet.

Pia Olsen Dyhr fokuserer på bedre forhold for eksempelvis elbiler. Det drejer sig ikke kun om at få en langsigtet, stabil lav afgift på dem, men også at få ladestandere flere steder i landet.

- Det kan ikke passe, at det kun er i byerne, man kan oplade en elbil. Det skal vi have lavet om på, siger hun.

Et andet punkt, der er højt på dagsordenen, er at lade staten opkøbe landbrugsjord for at oprette naturområder som skov.

Det er et forslag, som de andre støttepartier, Enhedslisten og Radikale Venstre, deler. SF mener, at der skal opkøbes 100.000 hektar, hvad der svarer til det dobbelte af Falster.

- Vi skal op i ret mange hektar, hvis der skal være en effekt. Derfor skal vi finde ud af, om der er midler, vi kan bruge allerede nu på at opkøbe landbrugsjord og komme i gang. Det skal være i år og ikke næste år.

- Der er dansk landbrugs eget forslag. Jeg tror, vi kan gøre det i samarbejde med landsbruget, siger Pia Olsen Dyhr.

Regeringen har i sit finanslovsforslag afsat 2,1 milliard kroner til den grønne omstilling samt en forhandlingsreserve til det samme, der dog også skal gå til velfærd og støttepartiernes andre ønsker.

- Det er ikke nok, siger Pia Olsen Dyhr og fortsætter:

- Vi er bestemt villige til at finde finansieringen til det. Vi kigger gerne på flyafgifter og på at mindske skatteunddragelse. Vi er åbne, for det må ikke være finansieringen, der stopper os.

De Radikale, der gik ind til mandagens forhandlinger først, vil have klimatiltag i den kommende finanslov, som i 2020 skal bringe Danmark syv procent tættere på målet om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030.

SF har ikke et konkret mål for reduktionen i 2020, men Pia Olsen Dyhr mener, at partiet er lige så ambitiøst på det grønne område som de andre støttepartier.

- Jeg synes, vi skal finde en klimahandlingsplan først, men vi er klar til at sætte penge af allerede nu.

- Vi er Danmarks grønne parti, så selvfølgelig er vi ambitiøse. Vi kan både genkende os i De Radikales og Enhedslistens udspil. Og lad os så se, om vi ikke kan finde en vej frem sammen. Det er jeg sikker på, siger hun.