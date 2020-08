SF's Karsten Hønge vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om at stoppe stigningen i pensionsalderen ved 70 år.

SF vil have pensionsalder på 70 år i Folketingssalen

Efter at flere partier har sagt, at de ønsker et stop for stigning i pensionsalderen ved 70, vil SF i salen.

SF vil stille et beslutningsforslag i Folketinget om, at stoppe stigningen i pensionsalderen ved 70 år. Det siger partiet til DR.

Det sker efter, at både De Radikale og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ønsker et stop for den planlagte, kontinuerligt stigende pensionsalder ved 70 år. Enhedslisten har tirsdag sagt, at de ønsker et stop for stigningen allerede ved 68 år.

- Vi kan høre, at der er uro i forligskredsen, hvor både Dansk Folkeparti og De Radikale - der plejer at være de mest bidske, når det kommer til at lade folk arbejde længere - siger at der skal være en grænse på 70.

- Så må vi da prøve af i Folketinget, om der er grænser for galskaben og vi kan lave en grænse på 70 år, siger politisk ordfører for SF, Karsten Hønge.

Den stigende pensionsalder er en del af det brede velfærdsforlig fra 2006. Det blev vedtaget af Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti. SF er dermed ikke en del af forliget.

Til DR siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at Socialdemokratiet vil stemme nej til et sådant forslag.

Umiddelbart er der da også meget ringe chance for, at forslaget kan samle et flertal. Venstre har ikke tænkt sig at stemme for, og sammen har Venstre og Socialdemokratiet 91 mandater.

- Vi kommer ikke til at støtte det forslag. Som beskæftigelsesminister nedsatte jeg en kommission, der skulle kigge stigningen i pensionsalderen.

- Den kommer vi til at afvente, inden vi diskuterer, hvad en fremtidig pensionsalder skal være, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

De Konservative kan tirsdag aften ikke komme med en officiel holdning til SF's forslag.

Umiddelbart virker det dog ikke til, at partiet kan stemme for, hvis man skeler til folketingsmedlemmet Rasmus Jarlovs kommentar på Twitter til DR's artikel:

- De Radikale er ligeglade med økonomi, så længe de kan få lempet udlændingepolitikken, og resten af støttepartierne kan ikke få uansvarlighed og gavebod nok. Farlig cocktail.

Karsten Hønge siger om den reelle mulighed for, at få et flertal for forslaget:

- I politik kan der altid ske ting. Og dette her er jo også et spørgsmål om at sætte en kædereaktion i gang. Og jeg vil gerne vide, hvordan Socialdemokratiet vil forklare, at de stemmer nej.