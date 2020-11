SF vil have ny epidemilov: Loven har demokratisk underskud

SF mener, at den epidemilov, som i al hast blev vedtaget af alle Folketingets partier i marts i den tidlige fase under coronakrisen, har vist sig at have demokratisk underskud.

Det samme gælder for det forslag til en ny epidemilov, som regeringen har sendt i høring, og som blandt andet rummer udvidede beføjelser til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Den epidemilov, regeringen har sendt i høring, lider af kraftigt demokratisk underskud. Det er vi simpelthen nødt til at gøre op med og starte forfra.

- Vi står i en anden situation nu, end vi gjorde 11. marts, da Danmark lukkede ned, og det bør selvfølgelig også afspejle sig i loven, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

SF vil blandt andet oprette et politisk organ, der skal have deltagelse af de største partier i Folketinget.

Dette organ skal være omfattet af en skærpet fortrolighed, som det også er kendt fra Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget, også kendt som Kontroludvalget.

- Vi kan lave samme konstruktion i forhold til corona, hvor det selvfølgelig er under skærpet fortrolighed, de oplysninger man får. Men så Folketinget bliver inddraget, og det ikke går for hurtigt, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi kan se i lyset af hele situationen om mink og lovhjemmel, at der er nogle ting, der er gået alt for hurtigt, og som har været alt for sjuskede.

- Det er noget af det, vi bliver nødt til at rette op på, og det gør man altså ved, at flere partier er inde over at træffe de her meget vanskelige beslutninger, siger hun.

Regeringen meldte onsdag i sidste uge ud, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det skulle ske for at forhindre spredning med muteret coronavirus, som kunne hæmme effekten af en fremtidig coronavaccine.

Det viste sig senere, at det ikke var muligt inden for lovens rammer at kræve alle mink i Danmark aflivet. Regeringens ordre var altså ulovlig.

Pia Olsen Dyhr mener, at et politisk organ ville have kunnet hindre den situation i at opstå.

- Folketingets partier ville have spurgt ind til undervejs i processen, om der var lovhjemmel til det, og så havde man været på mere sikker grund, siger hun.

Onsdag meldte Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, ud på Facebook, at hendes parti ikke støtter regeringens forslag til en ny epidemilov.

Samme melding er tidligere kommet fra en række af Folketingets andre partier, der kræver en helt ny epidemilov.