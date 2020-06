SF vil have fokus på unge i genopretningsplan efter corona

Coronakrisen har fået arbejdsløsheden til at stige massivt, og unge fra 25-39 år står for den største stigning. Derfor vil SF have fokus på unge i de kommende forhandlinger i kølvandet på udbredelsen af coronavirus.

Der forhandles onsdag om udfasning af hjælpepakker, og støttepartiet presser på for en hurtig aftale om genopretning ved samme lejlighed.

Formand Pia Olsen Dyhr (SF) advarer mod tilstande som i 1980'erne, hvor ungdomsarbejdsløsheden var stor.

- Det må aldrig ske igen. Vi kan se, at de unge rammes allerhårdest lige nu, siger hun.

I SF's forslag lyder det, at der skal indskrives klausuler om uddannelsesansvar for virksomheder, der søger fremtidige hjælpepakker.

Der er et bredt politisk ønske om flere sygeplejersker, pædagoger og lærere, og derfor foreslår SF, at der bliver oprettet flere studiepladser på netop disse uddannelser.

Derudover kan der også være brug for flere studiepladser på de såkaldte Stem-uddannelser inden for videnskab, teknologi og matematik, hvor der for eksempel er brug for flere it-ingeniører.

Der skal også være flere studiejobs i regioner, kommuner og staten med en målsætning for studiejobs i de enkelte forvaltninger.

SF vil ligeledes have iværksat en kortlægning af, hvor og i hvilke brancher praktikpladserne er hårdest ramt og sørges for nok.

Det er ellers i en trepartsaftale netop blevet aftalt, at seks milliarder overskydende kroner fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som virksomheder betaler ind til, skal gives til virksomhederne for at oprette flere praktikpladser.

Men det er ikke nok for at sikre pladserne, mener Pia Olsen Dyhr.

- Det er et godt skridt på vejen, men vi skal længere, siger hun.

Hun anerkender, at der følger en regning med tiltagene. Men det er, mener SF-formanden, nødvendigt.

- Vi udskriver en stor regning, men vi har i den grad brug for, at der kommer gang i Danmark. Det kræver, at vi ruster os til fremtiden, siger Pia Olsen Dyhr.