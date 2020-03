SF vil have de syge ud af jobcentrene

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, siger:

- Det er helt tosset, den måde, vi gør det på i dag. Her bliver alle puttet ind i samme kasse, uanset om du er syg og har store sociale udfordringer, eller du bare skal hurtigt forbi, fordi du har mistet dit arbejde og skal i nyt job, siger Karsten Hønge.

SF foreslår konkret, at borgere med komplekse problemer flyttes fra jobcentrene til Socialforvaltningen eller Sundhedsforvaltningen.

Borgerne skal dermed fremover hjælpes i tre spor, hvis det står til SF. Et spor for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der primært mangler et job.

Et spor for ydelsesmodtagere der kan tage et job, men mangler kompetencer. Og et spor for borgere, der har en længere vej mod at blive raske og parate, før de kan tage et job.

- Det er som om, at beskæftigelse i dag er svaret på alt, uanset hvad udfordringen for det enkelte menneske er. Men sådan er det jo ikke. Hvis du har store sociale udfordringer og måske fysisk sygdom, så må vi møde borgerne der, hvor de er, siger Karsten Hønge.

Statsminister Mette Frederiksen var i 2013 den ansvarlige beskæftigelsesminister bag reformen af førtidspension og fleksjob, der siden har fået meget kritik. Hun har selv erklæret, at der er brug for at ændre reformen. Karsten Hønge tror, at det vil lykkes at få ændret systemet:

- Vi oplever dagligt, at syge og sårbare ikke får respektfuld og værdig behandling i jobcentrene. Det kan Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti heller ikke leve med, siger Karsten Hønge.

Spørgsmål: Vil jeres forslag ikke koste penge? Og hvordan vil I finansiere det?

- Jo, her og nu kan det godt komme til at koste penge. Odense Kommune investerer lige nu i flere socialrådgivere, så de kan kende og hjælpe det enkelte menneske bedre. Det vil også koste, hvis man begynder at sætte ind med sundheds- og uddannelsesindsats.

- Men på bare lidt længere sigt, så vil vi som samfund vinde på, at flere bliver udredt eller kommer i beskæftigelse, siger Karsten Hønge.