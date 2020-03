SF vil have Folketinget til at hastebehandle velfærdslov

Analysen blev delt af formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S). Han forudser, at det kan blive svært leve op til løfter om flere penge til folkeskolen og flere pædagoger.

På et pressemøde i sidste uge begyndte statsminister Mette Frederiksen (S) at forberede borgerne på, at velfærdssamfundet kan være forandret på den anden siden af coronakrisen.

Den dystre forudsigelse får nu SF til at kræve, at velfærdsloven, som Socialdemokratiet gik til valg på, bliver vedtaget hurtigst muligt.

- Vi har brug for en hastebehandling for at sikre, at det ikke bliver børnene, de gamle eller de syge, som skal betale for coronakrisen.

- Hvis vi skulle få brug for yderligere økonomi, så mener vi selvfølgelig, at vi skal finde på løsninger, hvor de bredeste skuldre bærer mest.

- Det kan på ingen måde accepteres, det som Jacob Bundsgaard antyder, at vi ikke kan betale for minimumsnormeringer på den anden side, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Med velfærdsloven har regeringen lagt op til, at det skal være lovpligtigt for den siddende regering at afsætte så mange penge til velfærd, at det dækker udgifterne til flere børn og ældre.

Forslaget var en del af et velfærdsudspil, som Mette Frederiksen selv stod for at lægge i maj inden valget i juni.

- Vi har behov for at binde hinanden til masten inde på Christiansborg, sådan at alt det gode, der bliver sagt om velfærd, ikke kun bliver sagt i valgkampen, lød det dengang fra statsministeren.

I regeringens lovkatalog står der, at regeringen vil fremsætte en velfærdslov i februar. Nu siger kalenderen snart april, pointerer Pia Olsen Dyhr. Desuden skal regeringen inden længe lave økonomiaftaler med regioner og kommuner.

Også Enhedslisten frygter forringet velfærd på den anden siden af coronaudbruddet. Partiet vil have hastebehandlet og vedtaget velfærdsloven inden sommerferien.

- Enhedslisten har allerede bedt regeringen om at stille en velfærdsgaranti, så vi sikrer, at vi undgår nedskæringer både i år og de kommende år, siger politisk ordfører, Pernille Skipper.

- Regningen for en eventuel økonomisk krise må ikke blive sendt til vores velfærdssamfund. Vi skal sende regningen til de mennesker, som har fået for milliarder af skattelettelser de seneste år. Det er et politisk valg.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, bakker op om en velfærdslov, men mener, at de to støttepartier kommer "en postgang for tidligt".

Her og nu handler det først og fremmest om at undgå smittespredning og holde hånden under erhvervslivet, for så at åbne landet op igen og derefter tage bestik af situationen, mener han.

- Der kommer jo en regning for alt det her, og den skal betales bagefter. Men vi må først vide, hvor dybt det kommer til at påvirke dansk økonomi, før vi kan begynde at prioritere alle ønskerne, siger DF-formanden.