SF vil gøre online sugardating strafbart

Partiet vil gøre det ulovligt for hjemmesider og digitale platforme at udbyde eller facilitere sugardating ved at omfatte dem af straffelovens paragraf om rufferi.

Sugardating er en relation mellem en ældre person og en yngre person, hvor den ældre person giver penge, gaver eller oplevelser til gengæld for intimitet, der ofte kan bestå af seksuelle ydelser.

Retsordfører Karina Lorentzen (SF) understreger, at man med forslaget ikke decideret gør sugardating ulovligt, og man tager heller ikke stilling til, om sugardating skal forbydes.

Men partiet konstaterer, at der på de fleste sugardating-hjemmesider er personer, der betaler for at komme i kontakt med andre personer - sugarbabes - og derfor skal loven også omfatte hjemmesiderne.

- Det er allerede sådan, at rufferi ikke er tilladt. Altså at tjene penge på andres prostitution.

- Vi vil opdatere lovgivningen, så der er samme beskyttelse på nettet, som der er i den fysiske verden, siger hun til Ritzau.

Hun mener, at det i øjeblikket er for nemt for unge, at bevæge sig ind på det, hun kalder "gråzoneprostitution".

- Det er meget, meget nemt at bevæge sig ind på den scene. Det kræver bare, man opretter en profil, og så er man i kontakt med nogle, der er villige til at betale. Dermed har vi sænket barren meget for at unge begynder på den her form for gråzoneprostitution, siger Karina Lorenzen.

Partiet har stillet et beslutningsforslag, som tirsdag skal drøftes i Folketinget.

Målet er ifølge forslaget at "kriminalisere udbud, formidling og facilitering af sugardating via hjemmesider, ved at inkludere det i straffelovens paragraf 233 om rufferi".

Skulle forslaget nogensinde blive til virkelighed, vil det blandt andet ramme en hjemmeside som Sugardaters.dk, der ifølge Jyllands-Posten har 130.000 danske brugere, og hvor mænd betaler for at have en profil.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, anerkender, at der er brug for politisk handling, siger han til avisen.

- På overfladen virker sugardating uskyldigt, men for nogle kan det have alvorligt konsekvenser. Derfor er forslaget fra SF relevant, siger Jeppe Bruus.

Han påpeger dog, at det er usikkert, om det er muligt at forbyde onlinetjenesterne. Kontakten kan eksempelvis også knyttes over Facebook, som han siger.