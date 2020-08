SF vil give flere tidligere pension end S lægger op til

- Hvis det kun er nogle tusinde, så er det jo ikke en reel løsning på nogen problemer. Men det bliver jo interessant at finde ud af, hvor mange der kan se frem til et bedre pensionsliv, end de kan i dag, siger hun.

Ifølge Politiken er der lagt op til, at 36.000-38.000 personer kan blive omfattet af ordningen i 2022. Pia Olsen Dyhr vil ikke sætte tal på, hvor stort et antal der skal omfattes, før hun er tilfreds.

Men klart står det, at hvis SF skal bakke op om pensionsforslaget, skal det også være muligt for personer med mindre end 40 års anciennitet på arbejdsmarkedet at trække sig tilbage, hvis de er nedslidte.

- Vi har førtidspension, men den er ganske svær at få, og så har vi seniorførtidspension, som den tidligere regering lavede med De Radikale. Men det har ikke helt løst sig det her problem, siger Pia Olsen Dyhr.

SF's forslag er, at man, ti år før man normalt ville gå på pension, får mulighed for en individuel vurdering af, om man har brug for at stoppe med at arbejde. Det kan også være, at man har brug for omskoling eller at gå på deltid.

- Man skal åbne lidt mere op, så det for nogen ikke på samme måde bliver en rettighed til at gå på pension, men en rettighed til at blive vurderet, siger Pia Olsen Dyhr.

Partiets forslag skal altså ses som en tilføjelse til regeringens udspil. Men det kommer til at kræve flere penge. SF er villig til at bruge fire milliarder kroner på en ny pension. Regeringen har lagt op til at bruge tre milliarder kroner årligt.

Det er mere end halvandet år siden, at Socialdemokratiet første gang præsenterede ambitionen om, at nedslidte skulle kunne forlade arbejdsmarkedet tidligere.

Partiet har mange gange fremhævet, at der skal være tale om en decideret ret, hvis man opfylder visse betingelser. Det vil sige, at det altså ikke er noget, man skal visiteres til.