SF vil give 18-25-årige gratis tandlæge og bedre tænder

- Jeg synes grundlæggende, at velfærd skal være for alle. Derfor foreslår vi, at tandlæge for unge skal være gratis.

Det er et af de punkter, som SF fredag tager med ind til finanslovsforhandlingerne.

Det skal være gratis for unge i alderen 18-25 år at gå til tandlæge.

- Vi skal finde en model, alt efter hvilken aldersgrænse vi kan finde, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr før forhandlingerne med finansminister Nicolai Wammen (S).

SF lancerede for et par år siden idéen om gratis tandpleje til unge i aldersgruppen 18-25 år.

Dengang fik forslaget en positiv modtagelse fra flere partier i Folketinget, herunder Socialdemokratiet.

Det nuværende regeringsparti mente dengang dog, at tidsperioden for den gratis tandpleje var lige lovlig lang, og at man måtte regnes som voksen, når man var 24 år.

Finansminister Nicolai Wammen vil i første omgang lytte til SF's ønske.

- Det, vi har lagt frem fra regeringens side, er, at vi i første omgang vil sætte ind i forhold til at give en bedre tandlægehjælp til udsatte grupper.

- Det er vores indgang til det, og så må vi høre de andre partier. Det er kun godt, at man har nogle gode idéer under armen, siger finansministeren.

Pia Olsen Dyhr insisterer på, at de unge bør have ret til gratis tandlæge.

- Jo flere unge der kan blive i det tandlægesystem, som de kendte, før de blev 18 år, jo større er chancen for, at de får bedre tænder resten af livet.

- Det er ofte de år fra 18 til 25 år, hvor de stadig er under uddannelse, at de har svært ved at finde pengene til tandlægehjælp, siger hun.

En af SF's store mærkesager - minimumsnormeringer i daginstitutionerne - blev også debatteret ved fredagens forhandlinger i Finansministeriet.

SF ønsker lige som regeringens øvrige støttepartier, De Radikale og Enhedslisten, at der højst skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

Regeringen har foreløbig forpligtet sig til at indføre lovbundne minimumsnormeringer, der skal gennemføres frem mod 2025.

Men regeringen har ikke bundet sig til en specifik model.

- Vi er bestemt ikke i mål, og det kommer stadig til at være en hård kamp at få regeringen med på, at vi skal levere en rigtig god dagligdag for vores børn i fremtiden, siger Pia Olsen Dyhr efter forhandlingsmødet.