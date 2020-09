SF vil fortsætte ekstra rengøring til unge og ældre mod corona

For at mindske smittespredning vil SF fortsætte den økonomiske støtte til ekstra grundig rengøring på dagtilbud, skoler og plejehjem.

Derfor vil partiet fremsætte et beslutningsforslag i den kommende uge, der pålægger regeringen at videreføre støtten.

- Efter sommerferien når børn er mødt ind, og ældre skal have hjælp, er rengøring i høj grad forsvundet. I foråret var rengøring med til at sikre, at man ikke så en yderligere smittespredning af coronavirus, siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

Han forventer, at det vil koste omkring et trecifret millionbeløb året ud, og at man derefter skal finde en ordning, der kan gælde, så længe der er coronavirus.

Han peger på, at yderligere rengøring betyder færre syge generelt.

- Den ekstra rengøring betød faktisk, at folk i det hele taget var mindre syge. At den nu er forsvundet efter sommerferien er rigtig skidt for forebyggelsen af smittespredning, og så står lærerne og pædagogerne med opgaven, siger Jacob Mark.

Smittetallet er stadig forholdsvist lavt med lokale udbrud få steder i landet som i Odense og Storkøbenhavn. Jacob Mark mener dog ikke, at det er spild af penge, når der ikke er flere smittede.

- Vi har et politisk ansvar for at sikre, at smitten ikke spreder sig igen. Afstand og rengøring er nogle af de bedste midler, men der er ikke tid i institutioner og skoler til at gøre rent, siger han.

Det er dog ikke alle institutioner, der har fået kompensation for ekstraudgifter til værnemidler, rengøring og personale trods intentionen.

- Det er helt uholdbart, at nogle kommuner har fået penge til institutioner, men ikke har leveret dem ud til institutionerne. Det, synes jeg faktisk, er en kende skamløst. Vi foreslår, at finansministeren tager en snak med kommunerne, siger han.

Pengene kan findes ved at stifte gæld eller ved at tage fra puljen på 9,2 milliarder kroner på finansloven, som regeringen kalder en krigskasse i kampen mod coronavirus.

Ritzau har prøvet at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).