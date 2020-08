SF vil drøfte forsøgsordning med gratis mundbind

Meldingen kommer, efter at DSB onsdag valgte at droppe kravet om pladsbillet i sine tog. Det betyder, at flere kan rejse med togene.

- Hvis flere beskytter sig med mundbind, kan det være den bedste investering og et værn mod endnu en dyr nedlukning af samfundet, skriver partiets sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, i en kommentar.

Det droppede pladskrav kom, efter at Sundhedsstyrelsen er begyndt at anbefale mundbind, hvis der ikke kan holdes afstand i offentlig transport.

Det kan dog blive dyrt at skulle købe mundbind. Derfor mener SF, at borgere i risikogruppen som minimum bør få dem udleveret.

- Vi kan ikke have, at folk i og omkring risikogruppen fravælger masker på grund af, at det er endnu en udgift, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

I 7-Eleven-butikkerne, der er på mange togstationer landet over, koster mundbind 15 kroner stykket.

DSB's pladskrav blev indført for at mindske smitten med coronavirus.

Flere partier kritiserede onsdag DSB for at fjerne pladskravet, da anbefalingen om brugen af mundbind netop kun er en anbefaling.

Det er samtidig kommet på samme tid, som smitten er taget til i det danske samfund.

Det har skabt frygt for, at nogle vil sidde det overhørig til fare for sundheden - særligt da der i dagene efter anbefalingen trådte i kraft, var flere, som ikke brugte mundbind, når der var trængsel.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har sagt, at han følger situationen nøje. Hvis ikke anbefalingen følges, vil han ikke udelukke, at der bliver brug for andre restriktioner.

Hos DSB håber og forventer man, at kunderne tager anbefalingen til sig. Selskabet vil se tiden an før en eventuelt genindførsel af pladskravet.