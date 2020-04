SF vil bruge 300 millioner ekstra på pædagoger under coronakrisen

Det kan blive svært for mange af dem. Derfor foreslår SF at finde ekstra midler til dagtilbuddene ved at øge minimumsnormeringerne for de næste år.

Konkret ønsker partiet, at der allerede i år og til næste år afsættes det beløb, som ellers først ville blive afsat i 2022 - nemlig 800 millioner kroner.

For i år svarer det til en stigning på 300 millioner kroner.

- I coronatider må vi også erkende, at der bliver brug for flere voksne i vores daginstitutioner. Det gør der, fordi der må være færre børn til stede i de forskellige grupper, samtidig med at der stadig skal være voksenkontakt.

- Derfor foreslår vi at fremrykke 300 millioner kroner af de penge, der først skulle komme senere til vores børn, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Ved at give dagtilbuddene ekstra midler til mere personale håber SF, at de kan leve op til de nye retningslinjer om ekstra rengøring, større opdeling af grupper og flere styrede pædagogaktiviteter.

De ekstra penge vil SF finde fra den samme kasse, hvorfra der på det seneste er fundet mange milliarder til især dansk erhvervsliv.

- Vi finder rigtig mange penge til erhvervslivet. Vi finder rigtig mange penge til folk, der kan gå hjem fra arbejde, så vi kan holde hånden under dem.

- Jeg synes også, at tiden er til at tænke på fremtidige generationer, og at vi også finder penge til vores børn i forbindelse med de mange pakker, vi alligevel laver, siger Pia Olsen Dyhr.

SF's forslag kommer, efter at regeringen fredag afsatte et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring på dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og plejehjem.

Det beløb skal blandt andet sikre en hyppigere rengøring af overflader, der hele tiden bliver udsat for berøring af forskellige personer - eksempelvis toiletter.

Men SF mener ikke, at det afsatte beløb er nok.

- Det, regeringen lægger op til, er for eksempel at sørge for midler til ekstra rengøring og måske personale i en kortere periode.

- Men jeg mener, at vi har brug for allerede nu at sætte meget mere fokus på børns vilkår - ikke mindst fordi de er mere utrygge i den her tid. Og man kan sige, at vi i 2023 alligevel skal op på det her niveau.

- Det her er egentlig bare at gå lidt hurtigere frem, end vi ellers havde planlagt. Og det synes jeg, at vores børn har fortjent, siger Pia Olsen Dyhr.

Regeringen har besluttet, at hvis en børnehave eller vuggestue kan leve op til de nye retningslinjer, så skal de genåbne fra onsdag 15. april.