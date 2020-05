SF vil binde regeringen til klimaaftale inden sommer

Alligevel er utålmodigheden blandt regeringens støttepartier til at tage og føle på.

De Radikale har i den forbindelse fremlagt sit forslag til en klimaplan, og Morten Østergaard, partiets politiske leder, siger, at tålmodigheden med regeringen er begrænset.

- Så hvis det viser sig, at det bare er slesk tale og billig portvin, så vil vi meget hurtigt melde os på banen med mere krads retorik, siger han.

SF undrer sig også over, at der ikke er kommet en invitation endnu. Partiet vil derfor sikre, at regeringen ikke løber fra løftet.

- Regeringen har jo givet mange tilkendegivelser om handling, men man kan næsten se det som et vådt stykke sæbe. Man tænker lige, at man har dem, og så svupper de væk igen, siger Signe Munk.

Helt konkret vil SF's klimaordfører fremsætte en beretning i Klima- Energi- og Forsyningsudvalget, som skal forpligte regeringen til at indkalde til forhandlinger og have en aftale om klimatiltag på plads inden sommerferien.

Hvis der er flertal for beretningen i udvalget, vil en minister typisk rette sig efter det.

SF vil have vedtaget en klimaakutpakke og komme i mål med nogle af de beslutninger, partiet mener, haster. Det er blandt andet stop for opsætning af naturgasfyr, og at det offentlige skal stoppe med at købe diesel- og benzinbiler.

En akutpakke er også en af de anbefalinger, Klimarådets er kommet med i sin rapport om vejen til at nå målet om at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

- Der er nogle beslutninger, vi har brug for at træffe her og nu. Vi er med på, at man ikke kan lave en hel klimahandlingsplan inden sommerferien, men man kan lave nogle klimaakuttiltag, siger Signe Munk.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra klimaminister Dan Jørgensen (S) til SF's plan om at fremsætte en beretning.

I et skrifteligt citat lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen (S):

- Det er stadig regeringens plan, at vi skal have forhandlet vigtige og ambitiøse ting på plads på klimaområdet inden sommerferien, skriver han.