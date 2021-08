SF vil afsætte milliarder til lønstigninger i kvindefag

Meldingen kommer, efter sygeplejerskerne strejker på syvende uge for at løfte lønnen.

Partiet vil årligt afsætte to milliarder kroner til formålet. Det nævner selv - foruden sygeplejerskerne - at pædagoger og sosu-assistenter skal have et lønloft.

- Sygeplejerskerne og de mange andre ansatte i de traditionelle kvindefag spiller en nøglerolle i vores samfund.

- De bør selvfølgelig have en løn og nogle arbejdsvilkår, der afspejler den kæmpestore indsats, de yder hver evig eneste dag for at få samfundet til at hænge sammen, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

Desuden vil SF nedsætte en lønkomité. Den skal komme med anbefalinger til lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked.

SF vil finansiere ligelønsloven med en formueskat på 0,5 procent på en del af de formuer, der overstiger fem millioner kroner.