SF vil aflyse uddannelsesbesøg for tusindvis af elever

Grundet frygten for smittespredning vil SF have undervisningsministeren til at aflyse årets brobygning.

SF vil have undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at aflyse brobygningen for tusindvis af landets skoleelever på grund af frygt for smittespredning.

Det skriver partiets børne- og undervisningsordfører, Jacob Mark, søndag eftermiddag på Twitter.

Udmeldingen kommer, dagen før at 22.000 efterskoleelever mandag morgen tager hul på deres brobygning. Det skriver DR.

Det sker på trods af, at mandag også er dagen, hvor det nyligt skærpede forsamlingsforbud træder i kraft i et forsøg på at inddæmme smitten med coronavirus i samfundet.

- Man risikerer at sprede smitte fra skoler til uddannelser og omvendt. Og mange steder kan man ikke lave et forløb for børnene, som giver pædagogisk mening. Vi venter på svar fra ministeren, skriver Jacob Mark.

Brobygning er obligatorisk for alle elever i 9. og 10. klasse. Her tager eleverne på rundtur på landets uddannelsesinstitutioner for at opleve miljøet.

Det skærpede forsamlingsforbud betyder, at maksimalt ti personer må forsamles - både udendørs og indendørs - fra mandag og i foreløbig fire uger frem.

Det skærpede forbud gælder dog ikke på landets skoler.