SF-ordfører: Dronningens klimamelding er helt på Månen

Det er "helt på Månen", at dronning Margrethe i et interview i Politiken siger, at hun ikke er overbevist om, at klimaforandringerne er direkte menneskeskabte.

Det mener SF's klimaordfører, Signe Munk.

- Dronningen giver en mavepuster til alle de unge, der er dybt bekymrede for klimaforandringerne og den fremtid, de har på denne jord. Det, vi skal diskutere, er, hvor hurtigt man skal handle, siger hun.

- Jeg ville ønske, at dronningen ikke havde udtalt det her, og mest af alt at hun ikke mener det.

I interviewet, som er lavet i anledning af dronningens kommende 80-års fødselsdag, udtaler dronning Margrethe, at vi som samfund ikke bør "panikke" over klimaforandringerne.

Da dronningen bliver spurgt, hvorvidt hun er på videnskabens side, når videnskaben konstaterer, at klimaforandringer er menneskeskabte, svarer hun:

- Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte - direkte - det er jeg ikke ganske overbevist om.

Men ifølge Signe Munk skal dronningen slet ikke komme med sådanne udtalelser som Danmarks regent.

- Jeg synes, det er dybt besynderligt, at man som regent bruger sit talerør til nationen til at så tvivl om de klimaforandringer, vi allerede nu mærker, og om menneskenes rolle i den sammenhæng, siger klimaordføreren.

Hun mener, at det er med til at sætte klimadebatten ti år tilbage.

- For ti år siden brugte vi meget tid på at diskutere, hvorvidt menneskers udledning havde en indflydelse (på klimaet, red.).

- Jeg troede ærlig talt, at vi var kommet væk fra den diskussion og over i en diskussion om, hvordan vi skal handle, siger hun.