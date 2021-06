SF og Enhedslisten vil bløde op på reduktionskrav på studiepladser

De to partier vil gå mere varsomt til værks og lave en målsætning om, at de fire universiteter frem mod 2030 bør have mindst ti procent af deres pladser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

- Vi har de seneste par uger hørt en vilje fra universiteterne til at kigge på, hvad der kan lægges ud. Derfor synes vi, at det giver god mening at lave en målsætning i stedet, siger SF's uddannelsesordfører, Astrid Carøe.

- Så kan det være en hammer, der hænger over hovedet på dem.

Spørgsmålet: Hvad skal der ske, hvis der ikke kommer en god plan eller målsætningen ikke opnås?

- Hvis de slet ikke spiller med, så kan det godt være, at man skal kigge på nogle reduktioner, som regeringen har spillet ud med.

Regeringens udspil er, at universiteterne skal lukke 10 procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne. Det skal starte fra næste års optag.

Når det gøres som et stift krav frem for en målsætning, frygter Enhedslistens uddannelsesordfører, Pernille Skipper, at ændringen bliver for rigid.

- Grundlæggende vil vi gerne skaffe flere pladser uden for de store byer, siger hun.

- Vi synes sådan set også, at det giver mening at snakke om at lukke nogle af pladserne ude i fremtiden i de store byer, når ungdomsårgangene bliver mindre.

- Vi vil gerne gøre det som en målsætning i 2030, så vi er sikker på, at vi ikke bare lukker en masse uddannelsespladser, uden at der er grund til det.

Det er ikke kun regeringens støttepartier, der har foreslået at bløde op på regeringens udspil med de ti procents færre pladser i de fire største byer,

Også Venstre har tidligere talt for, at det en lavere andel, samt at man fritager uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik samt nogle sproguddannelser.