SF og Enhedslisten savner fokus på voldtægtsofre i politiudspil

Regeringen kan glæde sig over, at dens udspil til en flerårig politiaftale generelt bliver godt modtaget blandt flere af støttepartierne.

Både SF og Enhedslisten ser gode takter i udspillet, som snart skal forhandles mellem S-regeringen og Folketingets øvrige partier.

Men selv om de to støttepartier er glade for regeringens fokus på at gøre op med mange års centralisering for i stedet at styrke nærpolitiet, er der skuffelse at spore, når det handler om voldtægtsofre.

- Regeringens udspil har en larmende mangel på en særlig indsats over for vold rettet mod kvinder, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) i en skriftlig kommentar.

- Bare på voldtægtsområdet alene ser vi, at under ti procent af sagerne ender i dom, og der er alt for få sager, der overhovedet når en dommer. En hel del af det skyldes svagheder i efterforskningen.

- Det er slet og ret for tyndt, når nu indsatsen mod voldtægt skulle have været en prioritet under denne regering, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

SF ønsker derfor at få en særlig enhed, der skal efterforske blandt andet voldtægtssager samt styrke indsatsen over for stalking, partnervold og anden vold, der primært rammer kvinder.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, konstaterer, at "udspillet fra regeringen er et tiltrængt opgør med mange års alt for centralistiske struktur i dansk politi".

- Men jeg savner at høre ministeren sige noget om en opprioriteret indsats mod partnervold og voldtægt.

- Vi har brug for, at ofre for partnervold og voldtægt oplever en effektiv politiindsats, uanset hvor i landet forbrydelsen sker.

- Og så er der brug for en oprustning i forhold til de mange hadforbrydelser. Ikke mindst dem, der foregår på nettet, siger Rosa Lund i en skriftlig kommentar.

Enhedslisten vil derfor have, at den it-ekspertise, som i henhold til regeringens udspil skal samles i en ny 13. politikreds, også bliver sat i værk for at efterforske i blandt andet trusler på nettet.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, er enig med regeringen i, at politiet er kommet for langt fra borgerne.

Men han er ikke sikker på, at løsningen er at etablere 20 nye nærpolitienheder, som regeringen ønsker.

- Jeg tror bare, at politiet kommer tættere på borgerne ved at være på gaden på patrulje og ved at være i boligområdet end ved at sidde inde i 20 murstensbygninger nogle få steder i landet.

- Det vil jo ikke være alle, der kommer tættere på politi af det. Men til gengæld vil alle komme tættere på politi, hvis vi i stedet får dem ud til borgerne dér, hvor de oplever utryghed.

- Det kan være ved togstationen, i parken, på gaden, i boligområdet, siger Kristian Hegaard.