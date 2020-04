SF og EL vil tvinge regeringen til velfærdslov før sommer

Det vækker markant kritik fra regeringens støttepartier, at den nu vil udskyde behandlingen af velfærdsloven til efter sommerferien. Partierne vil prøve at tvinge regeringen til at sætte den på dagsordenen.

Velfærdsloven har været et kardinalpunkt for partierne til venstre for midten, da den skulle lovfæste for fremtiden, at der ikke må skæres på velfærden, og at udgifterne til den skal stige med befolkningsudviklingen.

- Velfærdsloven handler om at sørge for, at der er penge til børnene og de ældre.

- I denne her tid er det grotesk at sende et signal om, at man bare kan udskyde denne lov, der skal sikre, at der er penge nok til velfærden, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, i en kommentar.

Regeringen har torsdag valgt at udskyde en lang række lovforslag til efter sommer med henvisning til, at coronakrisen har taget store mængder af Folketingets tid.

En lang række lovforslag er dog fortsat prioriteret, så de kan gennemføres. Det hæfter politisk leder for Enhedslisten Pernille Skipper sig ved over for Jyllands-Posten:

- Jeg ser ned over listen, hvor der kan komme 22 nye lovforslag på inden sommerferien.

- Vi skal nå at behandle lovforslag om tv-overvågning og Flyvestation Skrydstrup, men der er ikke plads til noget så centralt som velfærdsloven? Det forstår jeg simpelthen ikke.

Et af problemerne ved at udskyde behandling og potentiel vedtagelse af loven er, at den dermed ikke vil være i kraft, når der skal forhandles økonomi for kommuner og regioner for 2021.

- Det er en reel bekymring hos os, om regeringen overvejer at lave besparelser i regioner og kommuner og sender et signal om det her.

- Sådan forholder det sig forhåbentlig ikke. SF kommer i hvert fald ikke til at stemme for en aftale med hverken kommuner eller regioner, hvis ikke der er penge nok til at løfte den opgave, at der kommer flere ældre og flere børn, siger SF's formand.

Enhedslisten vil stille et beslutningsforslag i Folketinget, der skal tvinge regeringen til at behandle loven. Det vil SF støtte.