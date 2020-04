SF og EL vil forbyde udbytter og aktietilbagekøb i 2020

Venstre foreslår lørdag, at hjælpepakkerne til erhvervslivet bliver udvidet betydeligt. Samtidig foreslår partiet, at de selskaber, der trækker mest på en eventuelt udvidet hjælp, ikke må udbetale et potentielt overskud i 2020 til sine ejere.

Krav fra staten til private virksomheder, der modtager hjælp, har længe været en diskussion. Regeringens støtteparti SF ser positivt på udmeldingen, men vil gå betydeligt længere og forbyde al udbetaling af overskud i form af udbytte eller tilbagekøb af egne aktier i hele 2020.

- Når man får støtte af staten, så skal et overskud bruges på at undgå fyringer eller at styrke virksomheden, så man hurtigt kommer ind i en god økonomisk spiral, siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

Han understreger, at SF mener, at forbuddet skal dække alle selskaber og ikke kun dem, der vælger at bruge statens hjælpepakker. Dog kan mindre selskaber undtages.

- Det skal være et generelt forbud i 2020. Vores økonomi hænger så meget sammen, at alle får gavn af de mange milliarder, fællesskabet pumper ud.

- Vi vil passe på økonomien og sikre, at de penge er til gavn for de mange. Udbetaler man udbytte eller køber aktier tilbage, så er det til gavn for de få. Investerer man i sin virksomhed eller lader være med at fyre, så er det til gavn for de mange, siger Jacob Mark.

Hos Enhedslisten deler man den holdning. Partiet har længe talt for, at der skulle stilles krav om eksempelvis stop for cheflønninger, udbytter og aktietilbagekøb hos selskaber, der får hjælp af staten.

Det har været et kardinalpunkt siden finanskrisen, hvor partiet mener finanssektoren fik hjælp af staten uden modkrav.

- Det er fuldstændigt indlysende, at får man hjælp fra hjælpepakker, så skal man ikke samtidigt sende penge tilbage til aktionærerne.

- Vi har fremført de krav fra starten i forhandlingerne om hjælpepakkerne. Der skal selvfølgeligt være modkrav. Vi har stemt for hjælpepakkerne alligevel, fordi det er vigtigt at redde job.

- Men vi må nu se på, hvordan pengene bliver brugt bedst muligt. Og det er ikke på eksorbitante cheflønninger, udbytte til aktionærerne eller til skattely, siger finansordfører Rune Lund (EL).