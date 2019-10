Der skal ikke være særregler for politikere, mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der vil have ændret regler for orlov til politikere i byråd og regionsråd. (Arkivfoto)

SF og DF vil stoppe orlov med løn til lokalpolitikere

SF og Dansk Folkeparti vil sætte en stopper for orlov med løn til lokalpolitikere.

De to partier vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, som skal fjerne muligheden for at få løn under orlov i forbindelse med studier, ferier eller arbejde.

Forslaget gælder politikere i byråd og regionsråd. Det skriver DR.

- Vi mener, at det er dybt urimeligt, at politikere, som vælger at tage frivillig orlov, skal have løn ved siden af for at stykke arbejde, som de ikke udfører, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, til DR.

DR har kortlagt, at 194 byrådspolitikere i den seneste valgperiode har haft orlov med løn.

Mere end halvdelen af tilfældene skyldes sygdom eller barsel, men der er også orlov på grund af travlhed med jobbet eller ferier.

Som reglerne er i dag, kan politikere få orlov med løn i op til tre måneder uanset årsagen.

Der gives orlov i ni måneder til sygdom og barsel. Ved sygdom kræves der ikke lægeerklæring for at dokumentere sygdommen.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, siger til DR, at politikere skal leve op til samme regler som ansatte på det almindelige arbejdsmarked - herunder at aflevere lægeerklæring ved sygdom.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) fortæller til DR, at hun sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er ved at se på, om der kan gøres noget ved reglerne for lokalpolitikere.

Inden da vil hun ikke forholde sig til forslaget fra SF og DF. Astrid Krag forventer, at der "relativt snart" kan være en konklusion på arbejdet.