SF ønsker stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Hun vil præsentere partiets transportudspil lørdag til SF's landsmøde i Kolding.

- Det handler om, at Danmark ligesom alle andre lande i verden skal være med til at opfylde sine klimamål, siger hun.

- Vi har et alt for stort CO2-udslip på transporten især. Hvis vi skal komme i mål med det, så skal vi have ændret vores transportvaner.

For at fremskynde omstillingen ønsker SF i perioden frem mod 2030, at registreringsafgiften på elbiler holdes nede, indtil "salget stiger markant".

Derudover vil partiet sætte registreringsafgiften på de mest forurenende biler "markant op", beskatte eldrevne firmabiler mere lempeligt, indføre "skærpede miljøzoner" i store byer og sørge for, at det offentlige køber flere elbiler.

Endnu har partiet ikke overblik over de samfundsøkonomiske konsekvenser ved udspillet.

- Det er jo det, vi gerne vil have kigget på. Men vi mener, at det er vigtigt at have en ambition i forhold til transporten, siger Pia Olsen Dyhr.

Sidste år stillede Pia Olsen Dyhr sammen med folketingsmedlemmer fra R, EL og AL et beslutningsforslag om samme emne.

Det lagde op til at få analyseret "muligheder, udfordringer og konsekvenser for klima, miljø og økonomi, såfremt Danmark sammen med andre lande udfaser salget af personbiler, der kører på fossile brændsler i henholdsvis 2025 eller i 2030".

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen kritiserede i den forbindelse forslaget, da det ifølge ham lægger op til at "tvangsstyre bilejerne".

- Vi må bare erkende, at klimaforurening er så stort et problem, at vi skal i gang med at tænke anderledes. Det har vi gjort tidligere, siger Pia Olsen Dyhr.

FDM, bilejernes organisation, mener, at forslaget går for vidt.

- Det nytter ikke noget, at danske bilister skal ud at køre i dyre elbiler, før teknologierne er modne, siger Thomas Møller Thomsen, administrerende direktør for FDM.

- Der er vi nødt til at sikre os, at vi gør det i samarbejde med lande omkring os og stiller fælles krav til producenter.

En række lande arbejder på et lignende stop, blandt andet Storbritannien og Frankrig - dog med længere tidshorisonter. I Norge ønsker man, at alle nye biler skal være forureningsfrie fra 2025.