SF ønsker britisk indrejseforbud for at stoppe virusvariant

Ifølge sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) giver det god mening med et indrejseforbud, fordi der i forvejen er meget høje smittetal herhjemme.

Hun frygter, at situationen kun bliver forværret, hvis den nye virusvariant, som vurderes at sprede sig hurtigere, bringes til Danmark af britiske borgere.

- Vi risikerer, at vores eget sundhedsvæsen bliver sat under et voldsomt pres her hen over jul og nytår. Vi ved, at smitteopsporingen også er under pres, fordi der er så mange mennesker, der bliver smittet i øjeblikket.

- Og hvis man forestiller sig, at vi får en smitsom virus, der smitter endnu mere, til Danmark, så kan jeg godt være bekymret for, om opsporingen overhovedet kan blive ved med at fungere, siger Kirsten Normann Andersen.

Tidligere i denne uge kunne Statens Serum Institut oplyse, at der i Danmark er blevet påvist ni tilfælde af den nye virusvariant.

Ud over at den nye variant menes at sprede sig hurtigere, så er der ikke noget, der tyder på, at den er til større fare.

Regeringen har endnu ikke oplyst, om den ønsker at indføre et indrejseforbud for borgere fra Storbritannien.

Til Berlingske oplyser Transport- og Boligministeriet, at man afventer sundhedsmyndighedernes anbefalinger, før der tages stilling til lignende tiltag.

Sundhedsordføreren fra SF mener dog ikke, at der er grund til at afvente yderligere fra sundhedsmyndighederne.

- Sundhedsmyndighederne har bekræftet, at den her virus ganske vist ikke er farligere, men at den til gengæld smitter meget mere, end den vi allerede kender.

- Og hvis vi forestiller os, at endnu flere bliver smittede, så lægger vi et kæmpestort pres på smitteopsporingen, og vi risikerer, at det bryder sammen, siger Kirsten Normann Andersen.

Foreløbigt har Holland, Irland, Belgien, Frankrig og Italien meddelt, at de indfører indrejseforbud fra Storbritannien. Det vil gælde ankomster med fly og tog og vil være gældende i mindst 24 timer.

Tyskland har ligeledes meddelt, at man fra natten til mandag stopper for al flytrafik fra Storbritannien.