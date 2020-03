SF lægger afstand til R: Vi vil ikke vælte regeringen

Sådan lyder det fra Pia Olsen Dyhr i SF-formandens tale på landsmødet i Kolding. Dermed lægger hun afstand til både De Radikale og Enhedslisten, der har truet med at vælte henholdsvis S-regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S), hvis ikke der klimahandles inden for bestemte datoer.

Men trusler er ikke vejen til politiske resultater, mener Pia Olsen Dyhr.

- Jeg tror faktisk på centrum-venstre, hvis vi alle sammen vil. Hvis vi respekterer hinandens forskelligheder. Hvis vi spiller hinanden gode, siger Pia Olsen Dyhr til de omkring 500 deltagere, der har taget medbragt håndsprit og albuehilsner i brug for at holde coronavirus væk.

Uden at nævne nogle partier direkte advarer Pia Olsen Dyhr i talen mod, at "vådeskud" og "soloridt" kan stå i vejen for samarbejde, politik og resultater.

Udtalelserne falder samtidig med, at De Radikales leder Morten Østergaard lørdag har indrykket annoncer i flere af landets aviser. Her gentager han sin trussel om at vælte regeringen, hvis der ikke er en klimaaftale grundlovsdag.

I annoncerne skriver Morten Østergaard blandt andet:

- Danskerne har mistet tålmodigheden: Vi skal i gang! Derfor har jeg gjort det klart, at hvis vi ikke har en klimaplan og en klimaaftale inden sommerferien - så har Danmark ikke længere en regering, vi bakker op om.

Morten Østergaard tegner et billede af et Danmark, der er ved at gå under i klimaproblemer:

- Vi står i vand til knæene og problemer til halsen. Vinteren, vi lige har været igennem, er den varmeste målt i Danmark nogensinde. Timeglasset rinder ud. De unge frygter for deres fremtid. De ældre for, at livet, som de kender det, bliver taget fra dem, skriver Morten Østergaard.

SF's formand er også utålmodig. Hun kritiserer ligesom Østergaard regeringen for langsommelighed - men uden valgtrusler.

I Pia Olsen Dyhrs tale er der samtidig en underliggende glæde over, at klimaloven før jul blev vedtaget med et mål om 70 procents reduktion i drivhusgasserne.

Det betyder dog ikke, at regeringen har "carte blanche til at gøre, hvad den vil", siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi kommer til at være i haserne på den. Vi skal jo sørge for, at regeringen ikke udstyrer Venstre med et veto, når vi skal lave klimahandleplaner. For så bliver det ikke ambitiøst nok.

- Vi skal sikre os, at regeringen ikke ender med at lave en pilskæv udligningsreform, fordi Venstre får alt for store indrømmelser.

- Vi skal være garanten for, at forebyggelse og mere nærpoliti bliver en central del af politireformen. Og til dem, der er bange for, at SF kommer til at sælge sig for billigt. I kan jo blot kigge på mit navn. Pia Olsen "Dyhr", siger SF formanden med tryk på "Dyhr".