SFs formand, Pia Olsen Dyhr, opfordrer regeringen til efter påske at præsentere en plan klar for, hvordan Danmark allerede i år kan tage imod 500 kvoteflygtninge.

SF kræver plan fra regeringen: 500 kvoteflygtninge i år

Senest efter påske skal regeringen præsentere en køreplan for modtagelsen af 500 kvoteflygtninge. Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, forud for SF's landsmøde i Kolding i weekenden.

SF ønsker samtidig, at regeringen hurtigt melder beslutningen til FN, så flygtningene kan nå at ankomme til Danmark inden årets udgang.

Dermed optrapper støttepartiet nu presset på regeringen. Det sker i en situation, hvor udlændinge- og integrationsminister Matias Tesfaye (S) har meddelt, at han er klar til at aktivere en asylnødbremse, som vil lukke de danske grænser.

Meldingen fra ministeren skyldes, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har åbnet Tyrkiets grænser, så migranter kan få adgang ind i Europa.

Pia Olsen Dyhr begrunder SF-ønsket om flere kvoteflygtninge sådan:

- Der er alt for mange mennesker på flugt i verden. Vi kan ikke tage imod vanvittigt mange flygtninge i Danmark, men vi kan godt tage vores del af ansvaret.

Danmark har taget imod omkring 500 FN-kvoteflygtninge om året siden 1989. Men ordningen blev sat i bero af VLAK-regeringen, efter at det europæiske asylsystem brød sammen i 2015, og antallet af spontane asylansøgere steg markant.

Nu er tiden imidlertid kommet til at gå tilbage til den gamle ordning, mener Pia Olsen Dyhr. Hun henviser til det såkaldte forståelsespapir, som blev aftalt mellem regeringen og dens støttepartier.

- I forståelsespapiret blev vi enige om, at Danmark skulle tilbage til at tage imod kvoteflygtninge, ligesom man gjorde før VLAK-regeringen. Det var omkring 500 om året. Og jeg mener jo, at vi skal leve op til den forpligtelse, vi har givet hinanden i forståelsespapiret, siger Pia Olsen Dyhr.

Hverken i forståelsespapiret eller i finanslovsaftalen står imidlertid tallet 500. Finanslovsaftalen - som SF er med i - lægger tværtimod op til, at det er op til regeringen at styre tempo og antal.

Spørgsmål: Har I ikke svigtet ved ikke at få skrevet tallet 500 ind i de to aftaler?

- Jeg synes, det ligger implicit i forståelsespapiret, at der skal tages 500 kvoteflygtninge. Der henvises til den gamle model i papiret, og så taler vi jo om 500 kvoteflygtninge, siger Pia Olsen Dyhr.

Spørgsmål: Statsminister Mette Frederiksen er skeptisk over for de integrationsudfordringer, hun ser i Danmark. Er det muligt for Danmark at blive ved med at tage flere flygtninge?

- I en situation, hvor vi har et historisk lavt antal asylansøgere, der kommer spontant til Danmark, og hvor vi har ufatteligt få familiesammenføringer, så mener jeg, at der er rum til det.

- Jeg er meget enig med Mette Frederiksen i, at integrationen er en udfordring, men i forhold til kvoteflygtningene kan vi løse det. For vi ved, hvem der kommer, og hvilke udfordringer de har, siger Pia Olsen Dyhr.

Spørgsmål: SF vil også gerne bruge penge på klima og velfærd. Er I villige til at prioritere kvoteflygtninge over det?

- Vi kan prioritere alle tre ting. Pengene er allerede sat af på finansloven, og vi mener, at kvoteflygtningene kan finansieres inden for den ramme.