SF kræver ny midtjysk jernbane for at gå med i aftale

SF kræver en helt ny jernbane for at gå med i den store aftale. Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi kræver at få en ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg via Galten. Når man taler kollektiv trafik, taler man næsten altid om hovedstaden, men man glemmer, at Danmark er mere end bare København.

- Derfor står vi hårdt på, at en ny jernbane her skal være en del af en kommende aftale om fremtidens infrastruktur, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr til avisen.

Forslaget får støtte fra støttepartierne De Radikale og Enhedslisten.

Regeringen vil bruge 105 milliarder kroner til nye projekter og 55 milliarder kroner på at færdiggøre projekter. Det handler mestendels om veje, mens der er færre projekter, der handler om kollektiv trafik.

SF peger på, at en ny jernbane vil give markant hurtigere tog fra Aarhus og resten af Østjylland til hele Vestjylland.

En ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg via Galten vil næsten halvere rejsetiden mellem de to store byer fra nuværende 44 minutter til 23-26 minutter - alt efter løsningen.

Det viser beregninger fra Trafikstyrelsen.

Der vil blive skåret en tredjedel af rejsetiden mellem Aarhus og Herning, så den kommer ned på 49-53 minutter.

Dermed bliver transportformen omtrent lige så hurtig som turen med bil på motorvejen.

Det vil koste cirka to milliarder kroner at anlægge et enkeltspor og 3,1 milliarder kroner for et dobbeltspor.