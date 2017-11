SF-formand stemmer og håber på Frank Jensen som overborgmester

SF-formanden fortalte, at hun holder nøje øje med, om SF får borgmesterposter, og at hun er særligt opmærksom på Langelands Kommune, hvor SF's tidligere næstformand Tonni Hansen stiller op.

- Det ser ud til, at han får et fantastisk valg og nok bliver borgmester på Langeland, sagde Pia Olsen Dyhr ved stemmestedet.

Hun kom også ind på, hvordan hun håber, at borgerrepræsentationen i Københavns Kommune - hvor hun selv stemmer - kommer til at se ud efter valget.

- Jeg håber, at vi har Frank Jensen som overborgmester i København efter valget, men at vi også har Sisse Marie Welling, som borgmester i København, sagde hun.

Hvem der løber med partiformandens stemme ville hun ikke afsløre, men hun nævnte dog, at hun stemmer på en sygeplejerske fra SF til regionsrådsvalget, og en SF'er til kommunalvalget.

Det er en tradition hos Pia Olsen Dyhr og hendes mand, at de stemmer sammen, fortæller hun.

- Så prøver jeg altid at påvirke ham på vejen herover, og det lykkes aldrig.

Kommunalvalget i 2013 er blevet beskrevet som et katastrofevalg for SF.

Partiet mistede to tredjedele af sine kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og på landsplan gik partiet tilbage til 5,6 procent fra 14,5 procent.

Derfor er tirsdagens kommunalvalg ret afgørende, har partiformand Pia Olsen Dyhr slået fast.

- Min forventning er, at vi kommer til at være repræsenteret flere steder, end vi er i dag. Og så skal vi også gå frem i mandater. Og så forventer jeg også, at vi har en borgmester eller to efter valget, lyder ambitionen.

Et af de få lyspunkter for SF ved valget i 2013 var Lejre, hvor den populære SF-borgmester Mette Touborg personligt fik 35 procent af stemmer i kommunen.

Men Touborg har siden forladt kommunalpolitikken til fordel for et job i Københavns Kommune og overladt borgmesterposten til en socialdemokrat.

Pia Olsen Dyhr skal i aften fejre valgdagen ved Huset på Magstræde i København.

- Og så håber jeg virkelig, at der er noget at feste over, afslutter hun.