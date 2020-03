SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mener, at både partiets fordobling af mandater ved folketingsvalget og et godt resultat i regeringsforhandlingerne kan tilskrives et flerårigt arbejde i SF med at formulere konkrete krav til en ny regering. Her ses Pia Olsen Dyhr sammen med Mette Frederiksen (S), Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg i juni.

SF-formand: Absurd at true regeringen med valg

SF holder landsmøde efter markant fremgang. Strategi med krav over for S-regeringen har virket, mener SF-formand. Hun tager afstand fra Radikales valgtrusler.

Nu har en mindre røgudvikling i kælderen imidlertid lukket hele Christiansborg. Journalisterne kan ikke komme ind for at gennemføre de planlagte interview. SF-formandens kalender skrider hastigt.

