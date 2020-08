SF foreslår statslige lån til ophold på efterskoler og højskoler

Det mener SF, der derfor foreslår, at staten opretter en fond, der gennem udlån kan dække hele prisen for opholdet på enten efterskole eller højskole.

For få børn fra lavindkomstfamilier kommer på efterskole, og for mange unge har ikke råd til et højskoleophold.

Fonden skal give forældre mulighed for at låne til deres børns efterskoleophold, mens de lidt ældre højskoleelever selv skal kunne låne hos fonden.

Lånet betales efterfølgende af over en årrække til lave renter - akkurat som et SU-lån, fortæller SF's undervisningsordfører, Jacob Mark.

- Det er, fordi vi kan se i statistikkerne, at der stadig er rigtig mange familier fra lavindkomstgrupper, som ikke har råd til at sende deres børn på efterskole.

- Og vi ved, at mange unge ikke har mange penge og derfor ikke kan komme på højskole. Vi mener, at efterskole- og højskole er en fantastisk mulighed for de unge, siger Jacob Mark.

Et langt højskoleophold koster i gennemsnit 1700 kroner i ugen ifølge Højskolerne.

Et gennemsnitligt efterskoleophold koster ifølge Danmarks Statistik samlet cirka 55.000 kroner.

Det er prisen efter tilskud, som staten giver til alle efterskoleophold.

Tilskuddet varierer alt efter familiens indkomst og antallet af børn i husstanden.

Jacob Mark er ikke umiddelbart betænkelig ved at give nye lånemuligheder til familier og unge, som i forvejen befinder sig i lavindkomstgruppen.

- Lån er ikke noget fuldstændigt fremmed for mennesker, som kommer fra familier, der ikke har særligt mange penge. Det er en naturlig del af livet for at få råd til det, som mange andre ser som helt naturligt.

- For de mennesker er det også fuldstændigt naturligt, at man betaler lånene tilbage. Og staten skal ikke tjene penge på det her. Det skal være lavest mulige renter. Så jeg er sikker på, det her vil være en kærkommen mulighed for rigtig mange familier, siger Jacob Mark.

Børn fra velstillede hjem er overrepræsenteret på landets efterskoler.

I 2018 var knap 14.000 børn fra familier med mere end 800.000 kroner i årlig familieindkomst på efterskole.

Samtidig var knap 4000 børn fra familier med en indkomst under 400.000 kroner på efterskole.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ud fra materiale fra 2008-2018.

I perioden har der været en stigende andel af efterskoleelever, som kommer fra familier med mere end 800.000 kroner i årlig indkomst, mens udviklingen er uændret for børn, der kommer fra familier med en indkomst under 400.000 kroner.

Cirka 30.000 børn begyndte på et efterskoleophold i august 2019, mens 10.879 unge var på et langt højskoleophold i 2018/2019-sæsonen, hvor de seneste tal stammer fra.