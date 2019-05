SF får kanon EU-valg men Hønge vil endnu ikke pelse bjørnen

På forhånd skulle SF gå meget frem for at få to mandater til EU-Parlamentet, og det ser ud til, at partiets taktik med at sætte folketingsmedlem Karsten Hønge på stemmesedlen har båret frugt.

Han glæder sig over, at han kan være på vej til Bruxelles, da SF står til at få to mandater ifølge DR og TV2's valgstedsmålinger, som er baseret på interview med vælgere, der har stemt.