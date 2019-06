SF bløder op på krav om at afskaffe kontanthjælpsloft

Det er ikke umuligt, at SF kan ende med at stemme for en finanslov, der ikke indeholder en afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

- Udgangspunktet er børnefattigdom for os. Derfor bliver vi nødt til at se, hvis der er andre modeller, som faktisk betyder, at vi kommer i mål med indirekte den udfordring, der ligger i kontanthjælpsloftet, så kommer vi rigtig langt.

- Men vi er ikke i mål, men vi diskuterer det stadig, siger hun.

Det var ellers et ultimativt krav fra SF før folketingsvalget 5. juni, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes.

- Vi støtter ikke en finanslov, medmindre vi lykkes med minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Bum, sagde Pia Olsen Dyhr i maj til Politiken.

Nu lyder der andre toner.

- Det, der er afgørende for os, er at løse problemet med børnefattigdom. Vi kan bare se, at der er partier inde ved bordet, der ikke har lyst til, at det kun skal handle om kontanthjælpsloftet, men skal handle om alle børn, der er fattige i Danmark.

- Og det er vi selvfølgelig også interesserede i, fordi vi er et parti, der er meget optaget af børnenes situation. Derfor bliver vi nødt til at lytte til hinanden og prøve at se, om vi kan finde en løsning på børnefattigdom, siger Pia Olsen Dyhr.

- Det (afskaffelse af kontanthjælpsloftet, red.) er stadig vigtigt for SF, og det bliver det ved med at være.

- Men hvis nu jeg oplever, at vi kan finde en anden vej, hvor vi faktisk kommer i mål med i virkeligheden det, der ligger med intentionen om at afskaffe kontanthjælpsloftet, så kunne det også være en løsning, siger hun.

SF var første parti, der forhandlede med Socialdemokratiet onsdag. Senere skal Enhedslisten og De Radikale til forhandlinger.