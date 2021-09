SF: Ministers krav om fysisk fremmøde i udvalg er skamløst

Sagen tog fart i torsdags - under et møde i Folketingets Retsudvalg. Her fik Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, en usædvanlig belæring fra justitsminister Nick Hækkerup.

På mødet skulle Nick Hækkerup svare på spørgsmål om, hvorvidt en ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil føre til ændringer i den danske tiggeri-lovgivning.

Nick Hækkerup brugte dog også lejligheden til flere gange at tale for fysisk fremmøde frem for onlinedeltagelse i møderne. Og det førte til hård kritik i udvalget.

Ligesom på mange arbejdspladser har onlinedeltagelse været et redskab, der er blevet langt mere udbredt på Christiansborg under corona.

Nye Borgerliges Pernille Vermund deltog i torsdagens møde via Teams.

Men den slags bør det være slut med nu, hvis det står til Nick Hækkerup:

- Jeg er ked af, Pernille - og det har jeg også sagt før - at du ikke har mulighed for at være til stede. Jeg synes, det er godt, når folketingsmedlemmer møder op og er fysisk til stede i samrådene, fordi vi taber meget ved at være online over Teams.

- Når samfundet nu er åbent, synes jeg, at man i respekt for Demokratiet, så vidt det overhovedet er muligt, skal være til stede, siger Nick Hækkerup.

Dermed tændte justitsministeren ild til den debat, der også er på mange arbejdspladser, om, hvorvidt der efter coronaepidemien skal gives plads til mere fleksibilitet via onlinetilstedeværelse.

Efter justitsministerens indlæg bad SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt - der var fysisk til stede på mødet - om ordet:

- Jeg vil godt protestere mod, at justitsministeren bruger hvert samråd på at kræve fysisk tilstedeværelse. Jeg synes, det er fuldstændigt skamløst af ministeren.

- Der er medlemmer, der får hverdagen til at hænge sammen ved at være med online. Og det er trods alt bedre end at være fuldstændigt fraværende her i salen. Så jeg vil godt bede om, at ministeren holder op med det.

- Nu har jeg hørt på det tilstrækkeligt mange gange, og nu er jeg faktisk ved at være en smule småvred på ministeren, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Justitsminister Nick Hækkerup kommer dog ikke til at tage særlige hensyn til folketingsmedlemmer med syge børn eller møder ude i landet.

- Det kan du godt ønske dig. Men jeg insisterer på min ret til at sige, hvad jeg synes, der fremmer Folketingets arbejde bedst muligt. Og hvad jeg synes, der fremmer vores relation bedst muligt.

- Og jeg synes altså, at når vi ikke længere er underlagt en epidemi, er det god idé at deltage fysisk. Men jeg anerkender, at det ikke er min afgørelse, siger Nick Hækkerup.