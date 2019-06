SF: Ikke penge nok i råderummet til grøn omstilling

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger på vej ind i forhandlingslokalet, at man ikke kan levere på målet om at reducere CO2-udspillet med 70 procent i 2030, hvis ikke statskassen får tilført flere penge.

- Vi kan ikke alene finansiere det på det økonomiske råderum, for så får vi udfordringer med at finde penge til velfærd.

- Der er ikke penge nok i de modeller, der er blevet fremlagt. Vi har vores plan for en finansiering, og så må vi tage den derfra, siger hun.

SF vil blandt andet have øget topskatten for de allerrigeste og foreslår også at hæve arbejdsmarkedsbidraget.

Socialdemokratiet har andre finansieringsforslag, og det samme gælder Enhedslisten.

Og ikke mindst har De Radikale finansieringsplaner, der går ud på at øge arbejdsstyrken ved at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft. Noget, der kan gøre ondt på de andre partier, der har øjnene stift rettet mod, at udenlandsk arbejdskraft ikke skal komme på bekostning af dansk.

Derfor ligger et kompromis om økonomien i den grønne omstilling ikke lige på den flade hånd.

- Jeg tror ikke, at det bliver nemt, heller ikke på klimaområdet. Men de unge har bedt os ældre om at levere på de helt store udfordringer, der er lige nu.

- Jeg tror også, at vi alle har en interesse i at nå hinanden. Det handler om en seriøs global udfordring, som vi skal have løst. Det skal vi som politikere tage ganske alvorligt, siger hun.

Oven på besøget og de første forhandlinger med Mette Frederiksen sagde Pia Olsen Dyhr:

- Jeg vil ikke påstå, at vi blev enige. Gjorde jeg det, så ville jeg lyve. Der er klart knaster, men vi bevæger os i den rigtige retning.

- Jeg tror, vi alle sammen ønsker, at det bliver ambitiøst, så vores unge kan se, at der bliver handlet og ikke bare talt på Christiansborg.

Om finansieringen sagde partiformanden, at der er enighed om, at den skal findes.