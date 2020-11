SF: Fødevareministeriets departementschef bør også gå

Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, bør også gå af. Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, efter at have læst fødevareministerens redegørelse.

- Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard.

- Men det er ikke mig, der er minister, siger Pia Olsen Dyhr med henvisning til, at Folketingets partier ikke har indflydelse på, hvem der er ansat som departementschef.

Redegørelsen er endnu ikke offentliggjort, men ifølge SF's formand peger den "meget tydeligt på Fødevareministeriet". Derfor har Pia Olsen Dyhr ikke længere tillid til Henrik Studsgaard.

- Nej, det har jeg ikke. Det synes jeg, at redegørelsen taler sit eget sprog om. Der går adskillige dage, fra han får informationen, til han handler, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun henviser dermed formentlig til, at Henrik Studsgaard tidligt i forløbet er blevet gjort opmærksom på, at der ikke var lovgrundlag for beslutningen om at aflive alle mink. Alligevel er minkaflivningen fortsat.

- Jeg har samarbejdet med Henrik Studsgaard masser af gange. Jeg har selv haft ham som departementschef, da jeg var minister. Så jeg har det sådan set fint med Henrik Studsgaard.

- Jeg tror ikke, at han skal fortsætte som departementschef. Men det er ikke partierne på Christiansborg, der skal bestemme, hvem der er embedsmænd i centraladministrationen. Det er ministrenes afgørelse. Derfor håber jeg også, at de drager samme konklusion, siger Pia Olsen Dyhr.