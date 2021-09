SF: Flere ansatte skal stoppe fængslernes dødsspiral

Derfor vil flere ansatte være et kernespørgsmål for partiet, når forhandlingerne om en ny, flerårig aftale om Kriminalforsorgen starter fredag.

- Det er afgørende, at vi får Kriminalforsorgen ud af den dødsspiral, den er i nu, siger ordføreren og fortsætter:

- Det absolut største problem, Kriminalforsorgen har lige nu er, at der er alt for mange indsatte. Flere end vi har pladser til. Og så mangler der hænder i en helt uhørt grad.

En stor del af problemet er, mener SF, at Folketinget i flere år har givet flere penge til politiet og har skærpet straffene for en lang række forbrydelser.

Det er sket uden, at man samtidigt har givet flere penge til domstolene og fængselsvæsnet. De er derfor begge under et stort pres.

- Der er en række partier, der skylder at være med til at samle regningen op for, at vi har hævet straffene i mange år. Det her er noget, vi bliver nødt til at løse.

- Det kan ikke passe, at vi sætter mange flere penge af til politiet, og når det kommer til fængslerne, kan regeringen ikke finde en eneste krone. Det er uanstændigt, siger SF's retsordfører.

SF foreslår blandt andet, at man giver elevløn til folk, der uddanner sig til fængselsbetjent. Og mindsker antallet af indsatte ved at arbejde mere med prøveløsladelser, fodlænker og som noget helt nyt udslusningsfængsler bemandet af andre end fængselsbetjente.

- Noget skal gøres. I 2015 tog en betjent sig af 1,4 fanger. I dag er det 2,1. 27 procent af fængselsbetjentene udviser symptomer på PTSD.

- I Vestre Fængsel har de over 800 ubesatte vagter om måneden. Det giver en voldsom nedslidning, siger Karina Lorentzen.

Flere andre partier, blandt andet Venstre, har fokus på den øgede vold om fængselsbetjente og forråelse. Venstre foreslår hårdere straffe - hvilket igen vil give flere indsatte.

Spørger man Karina Lorentzen, er en del af løsningen også på det punkt flere ansatte.

- Antallet af ansatte betyder noget. Det betyder noget, at de ansatte har tid til at skabe relationer til de indsatte.

- Hvis man kun kan rundere og aldrig kan arbejde med de indsatte, betyder det noget for sikkerheden. For så bliver hverdagen mere forrået, siger hun.