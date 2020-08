Partier klar til at kulegrave efterretningstjeneste

Det får forsvarsminister Trine Bramsen (S) og flere partier til at kræve større undersøgelse.

I en pressemeddelelse skriver Tilsynet med Efterretningstjenester, TET, mandag, at Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, kan have begået en stribe lovbrud.

Anklagerne er blandt andet, at FE har tilbageholdt information for tilsynet, der er indhentet information om danske statsborgere, at man har hemmeligholdt "uberettigede" aktiviteter og endda spioneret mod en ansat i tilsynet.

- Det er nogle meget alvorlige anklager, som tilsynet retter mod FE. Det er virkelig vigtigt, at vi får lavet en undersøgelse. For hvis der er noget om dette her, så rokker det ved tilliden til Forsvarets Efterretningstjeneste, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener også, at der må komme en tilbundsgående undersøgelse.

- Det er under al kritik. Der er kun en ting at gøre for FE, og det er at samarbejde med tilsynet og give rigtige oplysninger. Har man ikke det, så er det ikke i orden, siger han.

Tilsynet skriver i sin pressemeddelelse, at det anbefaler, at man undersøger, om FE "i tilstrækkelig grad har oplyst politiske beslutningstagere om alle relevante forhold", om hvordan man har indhentet informationer.

- Det kan vi under ingen omstændigheder leve med. Tilsynet er lavet på vegne af borgerne, så man kan være tryg ved det arbejde, der bliver udført.

- Når man dribler uden om og ikke giver de rigtige oplysninger, så er der et problem. Og så skal der falde brænde ned, det siger sig selv, siger Peter Skaarup, mens SF's Karina Lorentzen Dehnhardt siger:

- Det er helt vildt, hvis det politiske system er blevet holdt for nar. At der er tilbageholdt oplysninger eller endda givet urigtige oplysninger. Jeg har aldrig oplevet en sag som denne her. Det er nogle meget alvorlige anklager, der bliver rejst.

Efterretningstjenesternes arbejde er hemmeligt. Og det er, som det bør være, siger Peter Skaarup. Men deri ligger også en høj tillid.

- Vi har af god grunde valgt, at der skal være et tilsyn, så tingene bliver gjort på en ordentlig måde og vi kan være trygge ved det.

- Kan vi ikke det, så er det et stort problem, siger Peter Skaarup.