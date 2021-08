SF: Danmark skal inspirere andre lande i klimakampen

Verden bliver mere utryg at leve i. Ikke i en fjern fremtid, men inden for de kommende årtier.

Det mener SF's klimaordfører, Signe Munk, efter at en delrapport om klimaet fra FN's klimapanel (IPPC) mandag er offentliggjort.

Rapporten forudser, hvordan klimaet vil udvikle sig på globalt plan de kommende mange årtier.

- Den giver et dystert overblik over de klimaforandringer, som vi har i vente med de temperaturstigninger, der vil komme, hvis vi ikke får bragt CO2-udledningerne ned, siger Munk.

Der skal mere handling til, hvis fremtidige klimakatastrofer skal forhindres, og det er vigtigt, at andre lande melder sig på banen.

- Vi skal have bragt verdens udledning af drivhusgasser ned. Det er det korte svar. Alle verdens lande skal levere planer for at komme i mål for halvanden grads målsætning fra Paris-aftalen, siger hun.

I Paris-aftalen fra 2015, hvor næsten 200 lande er med, står der, at man skal begrænse stigningen i temperaturen til 1,5 grader inden udgangen af dette århundrede.

I IPPC-rapporten står, at temperaturen inden for de næste 20 år i gennemsnit vil være steget mindst 1,5 grader sammenlignet med før 1900.

I Danmark har alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige og Liberal Alliance vedtaget en klimalov.

Formålet med klimaloven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

- Det er helt åbenbart, at vi i Danmark har en moralsk forpligtelse at levere vores del af den reduktion af drivhusgasser, der skal til. Og vi kan inspirere andre lande, siger Munk og henviser til, at Danmark eksempelvis hjælper Kina med at bruge mere vedvarende energi.