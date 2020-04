SAS flyver længste strækning nogensinde: 200 hjemvendt fra Peru

Peru har været et af de mest vanskelige steder at vende hjem fra. Rekordflyvning bringer 200 danskere hjem.

Knap 200 danske borgere er fredag morgen vendt hjem med særfly fra Peru, hvor de var strandet, fordi landet er lukket ned på grund af coronavirus.

Flyet lettede fra hovedstaden Lima med i alt 285 passagerer. Peru har været et af de mest vanskelige steder at vende hjem fra for danske og europæiske statsborgere på grund af lukning af infrastruktur, fly og et udgangsforbud.

- Stadig danskere strandet ude i verden. I er ikke glemt, skriver udenrigsminister Jeppe Kofod på Twitter.

Han har tidligere kaldt netop denne særflyvning for den mest komplicerede, der er gennemført i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Der var også svenskere og nordmænd om bord på flyet.

Natten til torsdag fløj en Airbus A350-900 fra SAS fra København mod hovedstaden i Peru. Det blev den længste flyvning nogensinde i luftfartsselskabets SAS' historie uden stop med omkring 11.000 kilometer i luften.

Det er omkring 3700 kilometer længere end den længste normalrute.

Det var på forhånd meldt ud, at man ventede en flyvetid på omkring 14 timer og 20 minutter.

Passagererne har selv betalt for flybilletten. Den billigste skulle have kostet omkring 7500 kroner.

Fordi Peru har lukket ned for al intern transport og infrastruktur, har der været arrangeret buskonvojer fra både det nordlige og sydlige Peru for at transportere passagererne frem til lufthavnen i Lima.

Det har krævet både politieskorte og særlige passersedler til alle passagererne for at få det til at lykkes.

Danmark har ikke en ambassade i Peru. Derfor har de nordiske ambassader i Lima spillet en vigtig rolle i at hjælpe passagererne frem til Lima og videre til lufthavnen.

De hjemvendte danskere opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage. På grund af smitterisiko blev familier og pårørende opfordret til ikke at kysse og kramme.

Størstedelen af de danskere, der har været registreret i Udenrigsministeriets krisedatabase som strandet i Peru, er nu vendt hjem. Det gælder dog ikke alle.