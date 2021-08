Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) oplyser, at et fly med 84 evakuerede fra Afghanistan torsdag er landet i København. Evakueringen af afghanske ansatte fortsætter, skriver udenrigsministeren. (Arkivfoto).

SAS-fly med 84 evakuerede fra Afghanistan landet i København

Et SAS-fly med 84 evakuerede fra Afghanistan er torsdag morgen landet i Københavns Lufthavn.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) glæder sig:

- Jeg er glad for at kunne bekræfte, at vi nu har fået et fly med 84 evakuerede personer på sikker grund i Danmark, skriver han på Twitter.

De ombordværende er primært afghanere, der har arbejdet for den danske ambassade, samt deres familier.

Flyet landede mandag i Pakistans hovedstad, Islamabad. Islamabad er base for evakueringen af danskere og lokalansatte fra Afghanistan.

Her samlede flyet de 84 evakuerede personer op og fløj i første omgang videre til Dubai og derfra videre mod København.

Evakueringen af danskere og afghanske ansatte fortsætter, oplyser Jeppe Kofod.

- Operationen er stadig i fuld gang, og vi arbejder på højtryk for at evakuere de sidste lokalansatte, tolke og andre grupper ud af Kabul, skriver han i sit tweet.

Ved ankomsten til Københavns Lufthavn står en kreds af myndighedspersoner klar til at modtage de evakuerede.

De skal blandt andet registreres, ligesom der vil være tilbud om krisehjælp, oplyser Udenrigsministeriet.

Røde Kors skal stå for at indkvartere de evakuerede, oplyser generalsekretær Anders Ladekarl.

- Vi har et setup, der giver de afghanere, som nu kommer til Danmark, en rigtig god modtagelse, og som sørger for, at der er nogen til at hjælpe dem med en varm seng og de fornødenheder, de skal bruge.

- Vi ved jo endnu ikke, hvad de har med, så vi er forberedt på lidt af hvert, siger han.

En bred politisk aftale sikrer, at de afghanske ansatte og deres familier kan opholde sig to år i Danmark.

De vil kunne søge om opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven efter ankomsten til Danmark.

Det første fly med evakuerede landede onsdag morgen i Københavns Lufthavn. Der var dog ingen danskere om bord. Passagererne talte 14 nordmænd og en person med opholdstilladelse i Danmark.

Evakueringsoperationen har været i gang, siden den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag tog kontrol over Afghanistans hovedstad, Kabul.

Søndag meddelte Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, at han var flygtet fra landet. Ifølge ham selv for at undgå blodsudgydelser.