S vil ikke hæve timekrav for kontanthjælpsmodtagere

Og dermed bliver det også et nej til Konservatives forslag om at hæve 225-timers-reglen til 365 timer - for nu i hvert fald.

- Det bliver et nej til det her forslag. Vi vil ikke være med til det her. Vi vil lave en ydelseskommission, der skal se på, præcis hvor skal de forskellige ydelser ligge. Vi er rigtig trætte af, at ydelserne og timekrav hopper op og ned.

- Vi skal have et ydelsessystem i balance, hvor det kan betale sig at arbejde, men hvor børnefamilier også har noget at leve af. Det har der været store problemer med, siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

225-timers-reglen betyder i dag, at hvis en person har været på kontanthjælp i mere end 12 måneder i løbet af de seneste tre år, så skal vedkommende have haft mindst 225 timers arbejde inden for det seneste år.

Har vedkommende ikke haft 225 timers arbejde, bliver han eller hun trukket i sin kontanthjælp.